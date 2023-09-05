Niğde Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Okul Servis Araçlarına Sıkı Denetim

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde, okullarda bir hafta sürecek uyum sürecinin başladığı Niğde'de, Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

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  • 05.09.2023 17:18
  • Güncelleme: 05.09.2023 17:18
Niğde Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Okul Servis Araçlarına Sıkı Denetim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde, okullarda bir hafta sürecek uyum sürecinin başladığı Niğde’de, Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştiriyor.

Öğrencilerin okullara güvenli bir şekilde ulaşmalarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler servis araçlarının teknik donanımlarını kontrol ediyor. Araçlarda bulunması gereken ekipmanların olup olmadığına da bakan ekipler, servis sürücülerinin ilgili yönetmelikte yer alan şartları yerine getirip getirmediğini inceliyor. Servis araçlarının otomatik kapı, emniyet kemerleri, acil durum ekipmanları ve yangın söndürme cihazlarını inceleyen ekipler; sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşımacılık izin belgelerini de titizlikle kontrol ediyor.

Trafik kurallarının yanı sıra, servis araçlarında olması gereken tüm ekipmanların mutlaka bulundurulması gerektiği konusunda sürücüleri uyaran ekipler, zabıta müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanındaki tüm tedbirlerin alındığı ve denetimlerin devam edeceğinibelirtti.

İHA

Kayseri Gündem
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