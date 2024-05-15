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Niğde'de 'Aile istikbalimizdir' yürüyüşü gerçekleştirildi

Niğde'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 'Aile istikbalimizdir' sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Niğde'de 'Aile istikbalimizdir' yürüyüşü gerçekleştirildi
Kayseri GündemEditör

Niğde’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ’Aile istikbalimizdir’ sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

15-21 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Niğde Valisi Cahit Çelik, eşi Nermin Çelik ile birlikte kurum amirleri, şehir aileleri, engelli dernekleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

“Aile istikbalimizdir” sloganıyla Dışarı Cami önünden başlayan yürüyüş Niğde Valiliği önünde son buldu.

Yürüyüşe katılanlar “Aile istikbalimizdir”, “Güçlü birey, güçlü aile”, ‘’Ailemle birlikte güçlüyüm’’ pankartlarıyla yürüyüşü tamamladı.

Yürüyüş ile ilgili açıklama yapan Niğde Valisi Cahit Çelik ailenin toplumun temeli olduğunu söylerken aile mutlu olursa toplum da huzurlu olur diye konuştu.

Vali Çelik;’’ Bugün Uluslararası Aile Günü. Şehit ve engelli ailelerimiz ve kurum amirlerimizle yürüyüş yaptık. Etkinliğe iştirak eden herkese teşekkür ediyorum. Bugün Resmi Gazetede Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla ailenin korumasıyla ilgili bir genelge de çıktı. Bu genelge çerçevesinde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın başkanlığında bir komite oluşturuluyor. Yine ilde de ailenin korunması ile ilgili bir kurum oluşacak. Aile toplumun temeli, eğer aile güçlü olursa toplum da güçlü olur. Özellikle milli ve manevi değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda aile çok önemli bir köprü. O anlamda bizler de aileyi bu anlamda çok önemli bir kurum olarak veriyoruz. Ailede huzur olursa toplumumuzda huzur olur" ifadelerini kullandı.

İHA
Kayseri Gündem

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