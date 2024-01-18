Niğde'de feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti.

Niğde'de feci kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Sabri T. (49) idaresindeki 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç ile S.A.’nın kullandığı traktör çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde polis memuru Sabri T.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Traktör sürücüsü S.A. gözaltına alındı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Sabri T.’nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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