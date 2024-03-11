Niğde'de kar kütlesi altında kalan dağcının cesedi helikopterle alındı

Niğde’nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar Emli Vadisi’nde Alman turistlerle dağ kayağı yaptığı sırada üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybeden rehber İsmet İnan’ın cansız bedeni helikopterle bulunduğu yerden alındı.

Çamardı ilçesinde 6 Alman dağcı ve rehber İsmet İnan (49), dağ kayağı yapmak için Aladağlar Emli Vadisi’ne çıkmış, kayak yaptıkları sırada rehber İsmet İnan’ın üzerine kar kütlesi düşmüştü. Kar kütlesinin altında kalan ve Alman dağcılar tarafından karın altından çıkarılan kadın rehber olay yerinde yaşamını yitirmişti. Alman dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmiş ancak olumsuz hava şartları nedeni ile rehberin cansız bedenini indirme çalışmasına ara verilmişti. Bugün Niğde Valisi Vali Cahit Çelik koordinesinde yeniden bir araya gelen arama kurtarma ekipleri; çığ riski devam eden bölgede rehberin cansız bedeninin helikopterle alınmasına karar verdi. Helikopterin Emli Vadisi’ndeki 2 bin 900 metre yükseklikteki Körtekli bölgesine bıraktığı ekipler, dağcı İnan’ın cansız bedenine ulaştı.

Helikopterle Demirkazık Dağ Evine getirilen İnan’ın cenazesi, buradan Çamardı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.