Niğde'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Niğde'nin Bor ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

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  • 29.11.2023 10:24
  • Güncelleme: 29.11.2023 10:24
Niğde'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’nin Bor ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Bor TOKİ kavşağında meydana geldi. Onur Aydemir (21) yönetimindeki otomobil kavşakta tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekipler tarafından güçlükle çıkarılırken, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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