NNY Üniversitesinde 'Siyasetin cinsiyetçiliğine karşı kadın hakları' konuşuldu

"Siyasetin Cinsiyeti: Cinsiyetçiliğe Karşı Kadın Hakları Siyaseti" başlığındaki konferansta, alanında uzman Siyaset Bilimci ve Yazar Prof. Dr. Serpil Sancar konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınların eşit siyasal katılımı ve temsil meselesi gibi konular interaktif bir yaklaşımla irdelendi. Prof. Dr. Sancar, Türkiye ve dünya genelindeki kadınların siyasete katılımına dair sayısal verileri, yaygın ön yargıları ve kadınların siyasi alandaki varlıklarıyla ilgili algıları katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, akademisyenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilirken, Sancar katılımcıların sorularını da yanıtladı. Ayrıca, konferans sonunda NNYÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından bu yıl toplumsal cinsiyet temasıyla düzenlenen proje yarışmasında ödül kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Prof. Dr. Sancar'a üniversite tarafından plaket verildi.

Bu tür etkinlikler, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak açısından büyük önem taşıyor.