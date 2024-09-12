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  • Oda temsilcileri Odakır ve Alan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Oda temsilcileri Odakır ve Alan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve Kayseri Esnaf ve Sanatkrlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan nezaket ziyaretinde bulundu.

Oda temsilcileri Odakır ve Alan'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin çalışkan esnaflarının oda temsilcilerini Büyükşehir’imizde konuk ettik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” ifadesinde bulundu.

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise gerçekleştirdiği proje, hizmet ve ziyaretlerle her zaman ticaret kenti Kayseri’deki esnafın yanında yer alan esnaf dostu Başkan Büyükkılıç’a söz konusu faaliyetleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Odakır ve Alan ziyarette, Başkan Büyükkılıç’ın özveri ile hem şehrin imarına, altyapısına ve vatandaşlarına hem de esnaf ve sanatkârlarına yönelik hizmetlerini takdirle karşıladıklarını paylaştılar.

Samimi geçen ziyarette Başkan Büyükkılıç ve esnaf oda temsilcileri Odakır ile Alan, kentteki ticari faaliyetleri istişare etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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