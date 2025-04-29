Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'ne konuk oldular

Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği alanında önemli projeler hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi genç ve öğrenci dostu hizmetleri ile de takdir toplarken eğitim kurumları ile iş birliğini de sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Ortaokulu iş birliğinde, Sosyal Bilgiler dersi konularından kurumları tanıyalım ünitesi çerçevesinde, 5. sınıf öğrencilerine yönelik kurumları tanıyalım etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Sakarya Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak’ın konuğu oldu.

Öğrencileri makamında ağırlayan Soyak, onlarla yakından ilgilendi ve onlara kurum hakkında bilgiler verdi. Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, Kayseri’ye hizmet etmeye çalıştıklarını belirterek, “Kayseri’mizde gördüğünüz imar işlerini, spor işlerini, sosyal işleri, yolları, caddeleri ve sokakları, KAYMEK vasıtasıyla eğitim işi, aklınıza ne geliyorsa belediyemiz yapıyor” dedi.

“İyi ki de Gelmişiz, Mutlu Olduk”

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gül Ocak da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını dile getirerek, “Biz ders olarak bunu işledik. Bizzat görelim, bu işler nasıl oluyor yakından görelim diye geldik. İyi ki de gelmişiz, mutlu olduk. Buradan daha güzel ayrılacağımıza eminim” ifadelerinde bulundu.

Öğrencilere daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu tanıtılarak, Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitim sonunda öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın portresini çizen Elif Uzun isimli öğrenci, Başkan Büyükkılıç'a teslim edilmek üzere çizdiği resmi Büyükşehir Belediyesi personeline teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisindeki birimler hakkında bilgiler verilen öğrenciler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa ve Alo 153 İletişim Merkezi’ni de ziyaret etti.

Öğrenciler daha sonra, okuyan ve okutan şehir Kayseri’nin mimarı Büyükşehir’in Merkez Halk Kütüphanesi’ni ziyaret ederek, kitaplarla dolu raflar arasında okuma zevklerine göre kitapları incelediler.

Öğrenciler etkinlikten büyük keyif alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni yakından tanıma fırsatı buldu.

Yeliz Kılınç isimli öğrenci ise Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmekten dolayı mutluluk ve heyecan duyduğunu belirtirken Elif Uzun isimli öğrenci de belediyenin idari makamlarını ve işleyişini öğrendiklerini ifade ederek kütüphaneyi gezdiklerini ve kendilerine kitap hediyesinde bulunulduğunu söyledi. Uzun, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, yaşıtlarına Büyükşehir Belediyesi ve kütüphanelerini ziyaret etmelerini tavsiye etti.