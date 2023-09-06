Okul çantaları bu sezon 450-1000 liradan satıyor

Yeni eğitim-öğretim yılının açılmasına 5 gün kaldı. Veliler, çocukları için okul alışverişlerine başladı. Öğrenciler için olmazsa olmaz okul çantalarının, velileri maddi yönden zorlayacağını dile getiren çantacı Adnan Kenanoğlu, “Türkiye’deki ekonomik durum ve fiyatlar malum. Enflasyon rakamlarına göre, çanta fiyatları diğer ürünlerin gerisinde kalıyor. Buna şükrediyorum. Kaliteli bir ürün almak isteyen 3-4 öğrenci okutan veliler çok zorlanacaklar. Çünkü kaliteli çantanın en alt limiti 500 liradan başlıyor. Üniversite öğrencisi okutanlar, üniversiteye öğrenci gönderenler valiz almak istediklerinde üçlü setler bin 500 lira ile 3 bin lira arasında. Yani bu sene velilerimiz, okul kıyafetleri, okul çantaları ve kırtasiyede epey yorulacaklar. Allah hepsinin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.

“KALİTE ARTTIKÇA FİYATTA ARTIYOR”

Kenanoğlu, fiyatların kaliteye göre de yükseldiğini dile getirerek, “Geçen seneye bakarak çantalar yüzde 50 zamlandı. Bu rakam enflasyonun altında. Geçen yıl 300 liraya sattığımız ürün bu yıl 450 lira ile 500 lira civarında satılıyor. Ama kalite arttıkça fiyatta artıyor. Bin liraya kadar çanta var. Beslenme çantaları da 150 lira ile 200 lira arasında, kaliteli kalemlikler 100 lira ile 150 lira arasında satılmakta. Benim adıma kendi işimde düşme yok. Ama geçtiğimiz yıllara oranla genel olarak söylemek gerekirse, mutlaka ki düştü” diye konuştu.

Diğer bir yandan kaliteli sulukların çocukların sağlığı için önem arz ettiğini ifade eden Kenanoğlu, “Vatandaşlarımız hijyen olmayan suluklar almasınlar. Çünkü suluklardaki su bozulduğunda çocuklarda çeşitli rahatsızlıklara sebep oluyor. Kaliteli suluklar da 200 lira ile 300 lira civarında” dedi.

Çantacı Kenanoğlu, kalitesiz çantayı uygun fiyatlardan dolayı alan velilerin birkaç ay sonra yeni çanta almak zorunda kaldıklarını belirterek, “Şimdi herkez bütçesine göre uygun olan yerden alışveriş yapıyor. Market müşterileri tamamen çanta satan yerlere gelmez. Marketten aldıkları çanta 3 ayda eskir sonra vatandaşlar mecburen kaliteli olanı almaya geliyorlar.’Bu sene idare et’ diyen ailelere gördükçe ben çok üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

Okul alışveriş maliyetinin fazla olduğunu ve devletin bu konuda yardımlar yapması gerektiğine vurgu yapan Kenanoğlu, “İnsanların bu gelirlerle bu masrafların altından kalkması çok zor. Devletimiz bir an önce öğrencilere eğitim yardımı yapması gerekiyor. Sadece ihtiyaç sahiplerine değil, ayırmaksızın tüm öğrencilere eğitim yardımı yapılması lazım. Yani biz gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Onlar bizim geleceğimiz ve teminatımız” şeklinde konuştu.