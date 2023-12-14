Ömer-Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi'nde Sona Doğru

Melikgazi Belediyesi'nin hayırsever Hacı Mehmet Hisar ile birlikte Demokrasi Mahallesi'nde hayata geçireceği Ömer-Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi'nde sona yaklaşılıyor.

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  • 14.12.2023 15:06
  • Güncelleme: 14.12.2023 16:02
Ömer-Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi'nde Sona Doğru
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Melikgazi Belediyesi’nin hayırsever Hacı Mehmet Hisar ile birlikte Demokrasi Mahallesi’nde hayata geçireceği Ömer-Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi’nde sona yaklaşılıyor.

Melikgazi’de ilçenin farklı noktalarına vatandaşların daha konforlu sağlık hizmeti sunulması amacıyla yeni tesisler kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi olarak, tüm mahallerde her yaştan ilçe sakininin faydalanabileceği projeler üretmeye, tesisler inşa etmeye devam ediyoruz. İlçemize 5 yılda 15 aile sağlığı merkezi kazandırdık. Kayseri ve Melikgazi’de sağlık alanında her geçen gün daha üst seviyelerde hizmet sunulması ve buna vesile olmak bizleri de çok mutlu ediyor. Demokrasi Mahallesine hayırseverimiz Hacı Mehmet Hisar ile birlikte yapacağımız Ömer Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi’mizde sona yaklaşıyoruz. 4 hekimli kapasiteye sahip olan sağlık merkezi içerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, üreme sağlığı ve gebe takip odası, arşiv ve laboratuvar alanı yer alacak. Aile Sağlığı Merkezimiz bu özellikleriyle Demokrasi Mahallesi’nin sağlık alanındaki ihtiyacını karşılamış olacak. Melikgazi’ye değer katacak mahallelerimizin ihtiyaçlarını birer birer tamamlamayacak çalışmaları hayata geçirmek için çalıştık. Sağlık merkezinin yapımında emeği geçen hayırseverimiz ve mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Melikgazi Belediyesi olarak, başta sağlık alanı olmak üzere ilçemizin yaşam kalitesini artıran projeler üretmeye, hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Yeni sağlık merkezimizin Melikgazi’mize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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İHA

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