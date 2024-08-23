Onur Gözbaşı: 'Bu kulübe beraber emek verdik, sıkıntı ne ise çözülür'
Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı'nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısına katılan Kayserispor Önceki Dönem Başkanı Berna Gözbaşı'nın yardımcısı Onur Gözbaşı, 'Yaşanan sıkıntı her ne ise kırmadan, dökmeden çözülecektir. Bu kulübe hep beraber emek verdik, şehri tekrardan bayraklarla donatıp Avrupa hayalimizin peşinden koşalım' dedi.
Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, kulüp tesislerinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Kayserispor Önceki Dönem Başkanı Berna Gözbaşı’nın yardımcısı Onur Gözbaşı, “Yaşanan sıkıntı her ne ise çözülecektir. Bu kulübe hep birlikte emek verdik, lütfen birtakım konular farklı yerlere çekilmesin. Meseleler kırmadan ve dökmeden illa ki çözülür. Bizler bu şehri tekrardan bayraklarla donatalım ve Avrupa hayalimizin peşinden koşalım” dedi.