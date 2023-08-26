Orman yangınları kalp krizini tetikliyor

Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak orman yangınlarının hava kirliliğini artıran önemli bir sorun olduğunu söyleyerek, Hava kirliliği, kalbin ihtiyacı olan temiz havanın karşılanmasını bozar. Orman yangınları hava kirliliğini artıran çok önemli bir halk sağlığı sorunudur dedi.

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  • 26.08.2023 13:27
  • Güncelleme: 26.08.2023 13:27
Orman yangınları kalp krizini tetikliyor
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Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak; orman yangınlarının hava kirliliğini artıran önemli bir sorun olduğunu söyleyerek, "Hava kirliliği, kalbin ihtiyacı olan temiz havanın karşılanmasını bozar. Orman yangınları; hava kirliliğini artıran çok önemli bir halk sağlığı sorunudur" dedi.

Memorial Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Karabacak; hava kirliliğinin kalp krizine zemin hazırlayan risk faktörlerinden biri olduğunun altını çizerek; orman yangınlarının da hava kirliliğini artıran önemli bir sorun olduğunu kaydetti. 18 yaş üzeri vatandaşlara kalp sağlığı tarama muayenelerini yaptırmalarını tavsiye eden Dr. Karabacak; "Bilindiği gibi kalp krizine zemin hazırlayan geleneksel risk faktörleri vardır. Bunlar; hipertansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, sigara içmek ve obezite. Bir de yeni risk faktörleri vardır. Bu yeni risk faktörlerden daha fazla söz etmek gerekecek. Çünkü artık kalp krizinde daha fazla rol oynamaya başladılar. Bunlar arasında hava kirliliği, aşırı sıcaklar, iklim değişikliği, uykusuzluk, stres sayılabilir. Hava kirliliğinin kalp krizi ile ilişkisi nedir? Kalbin görevini yapabilmesi için temiz havaya ve sağlıklı besine ihtiyacı vardır. Hava kirliliği, kalbin ihtiyacı olan temiz havanın karşılanmasını bozar. Orman yangınları; hava kirliliğini artıran çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hepimiz; hava kirliliğinin son 20 yılda giderek arttığını biliyoruz. Buna paralel olarak 18 yaş üzeri herkesin kalp sağlığı tarama muayenelerinden geçmesini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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