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  • OSB Başkanı Yalçın: 'Suriyelilerin dönüşü ile oluşacak iş gücü açığını planlayacağız'

OSB Başkanı Yalçın: 'Suriyelilerin dönüşü ile oluşacak iş gücü açığını planlayacağız'

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüş süreci ve bu durumun OSB'deki istihdam üzerindeki etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Suriyeli işçilerin dönüşü sonrasında yaşanabilecek olası iş gücü açığına karşı planlar yapacaklarını belirtti.

OSB Başkanı Yalçın: 'Suriyelilerin dönüşü ile oluşacak iş gücü açığını planlayacağız'

Türkiye genelinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünün hızlandığını ifade eden Yalçın, Kayseri'de de bu hareketliliğin gözlendiğini vurguladı. "Suriyeli vatandaşlarımızı gayet güzel bir şekilde misafir ettik. Bu süreçte sanayilerimizde çalışan Suriyeliler de oldu. Ancak şu an itibarıyla Suriyelilerin ülkelerine dönüşü hızlanmış durumda" dedi.

Kayseri'nin büyük bir sanayi şehri olduğunu hatırlatan Yalçın, Suriyeli işçilerin sanayide üretim ve ihracata önemli katkılar sağladığını belirtti. Yalçın, "Gelecekte istihdam sıkıntısı yaşanırsa, siyasilerimiz ve sivil toplum kuruluşları başkanlarımızla bir araya gelerek iş gücü ihtiyacını nasıl karşılayacağımızı planlayacağız. Nereden, ne şekilde insan gücü buluruz, bunun hesaplamasını yapacağız" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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