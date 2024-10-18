Oto hırsızları yakalandı

Kayseri'de bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin 40 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilerek yakalandı.

Oto hırsızları yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de bir otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekiplerinin 40 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Barboros mahallesinde bir otomobilde meydana gelen otodan hırsızlık olayı ile ilgili olarak Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. ekiplerce yapılan 40 saatlik kamera inceleme çalışmaları sonucu şüphelilerin M.S. ile S.Ö. olduğu belirlendi. Polis, olayın şüphelisi 2 kişiyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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