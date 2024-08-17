Otomobil hemzemin geçit bariyerini aştı: 3 Yaralı
Kayseri'de dün gece saatlerinde meydana gelen otomobilin tren ile çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün Kocasinan ilçesine Yakut Mahallesi Ihlamur Cadde üzerinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek hemzemin geçitte bariyerleri geçerek yük treninin vagonlarına çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.