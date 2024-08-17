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Kayserispor, Sivasspor karşısında buruk başlangıç:1-2

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.

Kayserispor, Sivasspor karşısında buruk başlangıç:1-2
Kayseri GündemEditör

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Cardoso’nun pasıyla topla buluşan Ramazan Civelek’in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

51. dakikada Pritchard’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yükselen Radakovic’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

57. dakikada Mane’nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Eray Özbek’in sol çaprazda bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşa Vural’da kaldı.

59. dakikada Cardoso’nun sağ kanattan ortasında Mane topu göğüsüyle indirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Bourabia’nın köşeye şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çelmeyi başardı.

74. dakikada Gökhan Sazdağı’na yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartı gören Uğur Çiftçi, oyundan ihraç edildi.

76. dakikada sağ çaprazdan Mehmet Eray Özbek’in kullandığı serbest vuruşta top defansın kafasından arka direğe doğru sekti. Arka direkte Boa Morte topa yetişti ancak kayarak yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

90. dakikada Karimi’nin sağ kanattan ortasına Bahoken kafayla topu kaleye gönderdi ancak kaleci topu çelmeyi başardı. Dönen topu arka direkte tamamladı ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Hakemler: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Kartal Yılmaz, Bourabia (dk. 84 Talha Sarıaslan), Mehmet Eray Özbek (Karimi dk. 78), Ramazan Civelek (Boa Morte dk. 62), Mane (Bahoken dk. 62), Cardoso

Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Baran Gezek, Shukurov, Hasan Ali Kaldırım, Ackah

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit (dk. 84 Camara), Uğur Çiftçi, Emrah Başsan (Poungouras dk. 80), Charisis (Bekir Böke dk. 90), Turgunbayev, Pritchard (Bieganski dk. 80), Manaj (Ziya Erdal dk. 90)

Yedekler: Nikolic, Özkan Yiğiter, Emre Gökay, Sinan Kaya, Talha Şeker

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Cardoso (dk. 14) (Kayserispor), Radakovic (dk. 17, dk. 51) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Uğur Çiftçi (dk. 74) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Cardoso (Kayserispor), Bieganski (Sivasspor)

Haber Merkezi
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