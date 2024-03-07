Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 3 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan işçi servisinin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Mahallesi Nuryurt Caddesi ile Kozan Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, R.T. idaresinde 38 R 0859 plakalı işçi servisi ile H.K. idaresindeki 38 YH 660 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle işçi servisi yan yatarken, içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 3 kişi ambulanslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede inceleme yaptı. Kazaya karışan işçi servisi ile otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 3 yaralı
Otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: 3 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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