Özdemir Ailesi'nin Acı Günü
Kayseri'de uzun yıllar Reklamcılık sektöründe çalışan ve son dönemde şirket merkezini İstanbul'a taşımış olan Medya Merkez Ajans sahibi Muhiddin Özdemir'in babası Hakk'ın rahmetine kavuştu.
- 25.12.2023 20:38
- Güncelleme: 25.12.2023 20:38
Medya Merkez Ajans reklamcılık sahibi Muhiddin Özdemir ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ramazan Özdemir'in babası olan Fevzi Özdemir'in cenazesi 26 Aralık Salı günü öğle namazını müteakip Sarız İlçesi Karayurt Köyü'nde kılındıktan sonra toprağa verilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet geride kalan yakınlarına sabırlar ve hayırlı ömürler dileriz.
Haber Merkezi
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