Özdemir'den Yücel'e sert tepki: 'PKK gibi bu eylem üzerinden sinsice propaganda peşine düşmüş, terör zihniyetiyle Türkiye hasımlığında buluşmuştur'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Gazete Pencere’de yayınlanan köşe yazısına tepki göstererek, "Gazete Pencere isimli yayın organında çıkan yazısıyla utanma duyusunu yitirdiğini gösteren Bahattin Yücel’in sözleri anlaşıldığı kadarıyla kendisi için geldiği siyasi kliğin gereği, gerçekte ise rezilliğin daniskasıdır" dedi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazete Pencere isimli yayın organında çıkan yazısıyla utanma duyusunu yitirdiğini gösteren Bahattin Yücel’in sözleri anlaşıldığı kadarıyla kendisi için geldiği siyasi kliğin gereği, gerçekte ise rezilliğin daniskasıdır. İstanbul Taksim Meydanı’nda gerçekleşen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı millet olarak hepimizi üzmüşken, Bahattin Yücel ve türevleri tıpkı PKK gibi bu eylem üzerinden sinsice propaganda peşine düşmüş, terör zihniyetiyle Türkiye hasımlığında buluşmuştur. Bu şahsa göre terör, gündeme yeni eklenmiş bir maddeymiş. Yazık sana Ahlaki ve vicdani melekeler yitikse, insan kendi ülkesine anlaşılan bu kadar uzak olabiliyor. Onlarca yıldır verilen mücadeleleri görmezden gelen bir zihniyetin sadece bugünü değil dünü de tartışmalıdır. İstiklal Caddesi’ndeki saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet yahut başsağlığı dilemeyen B.Yücel, kin kusarcasına malum saldırıyı başka yerlere çekme gayretine giriyor. FETÖ’nün sinsiliği, PKK’nın hainliği ile birleşince ortaya çıkan kokteyl de kendisini burada gösteriyor. Eylemi gerçekleştiren teröristin neredeyse tüm bağlantıları ile beraber 10 saat gibi kısa bir sürede tespit edilip ele geçirilmesi çok önemli bir başarıyken, bu durumu sulandırma ve kuşku uyandırma çabası Türkiye düşmanlarına hizmettir" dedi.

İsmail Özdemir, "PKK ile B.Yücel’in yaptığı da budur. Yine eylemde sorumluluğu bulunan terörist, PKK/PYD mensubiyetini ve bağlantılarını itiraf etmiş, örgütle olan ilişkisi her yönüyle deşifre olmuştur. PKK terör örgütü ise kuşku iklimini besleme hedefiyle hareket ederken, anlaşılan Bahattin Yücel gibilerden destek almaktadır! Menfur terör saldırısı sonrasında devreye giren ve amaçlarını çok iyi bildiğimiz, bazı yayın organları ve gazeteci görünümlü etki ajanları gibi bahse konu olan şahsın da Güçlükonak İlçe Başkanımızı diline dolaması rezil tertiplerin ulaştığı boyutu gözler önüne sermektedir. Konuyla alakalı hakikatler her yönüyle ortadayken beyhude uğraşlarla MHP’yi hedef alma telaşı, sorumlularını çok iyi bildiğimiz kesimlere ağır gelir. Ederi 1 dolar olanlar, MHP konusunda her defasında besmele duymuş şeytana dönmekten kurtulamazlar. Türkiye terörle mücadelede yol aldıkça huzursuzlanan, bu meseleyi kökten çözüme yaklaştıkça korkan, küresel gücünü pekiştirdikçe telaşlananlar malumdur. Küresel çetelerle aynı mevzide buluşmayı maharet sayanlar, beyhude uğraşlarla sadece kendilerini deşifre etmektedir" ifadelerini kullandı.