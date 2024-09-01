Palancıoğlu'ndan Başkan Özdoğan'a 'hayırlı olsun' ziyareti

Hacılar Belediyesi’nin yeni hizmet binası için ’hayırlı olsun ’ ziyaretleri devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yeni hizmet binasına gelerek Başkan Bilal Özdoğan’ı ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nu, Hacılar Belediyesi’nin yeni hizmet binasında ağırladı. Ziyaret sırasında Başkan Palancıoğlu, yeni binayı Başkan Özdoğan ile birlikte gezerek ’hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Başkan Bilal Özdoğan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Melikgazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Palancıoğlu, belediyemizi ziyaret etti. Şehrimize birlikte hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğum, Melikgazimize önemli eserler ve hizmetler kazandıran ve yenileri için gayretle çalışan kıymetli başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Palancıoğlu ise; "Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan’ı ziyaret ederek, faaliyete giren yeni hizmet binası için ’hayırlı olsun’ dileklerimizi ilettik. Kıymetli Başkanımıza misafirperverliği için teşekkür ediyor; çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.