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Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'ye iki madalya

Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Sporcuları iki madalya kazandı.

Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'ye iki madalya
Kayseri GündemEditör

Antalya’da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Sporcuları iki madalya kazandı.

7-8 Ekim Tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Spor A.Ş. Spor Kulübü okçuları 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere iki madalya kazandı. Müsabakalarda Erkek W1 Açık Kategorisinde Şehit Kemikkıran Türkiye üçüncüsü olurken, Makaralı Yay Erkek Açık Çiftler Kategorisinde ise Tanju Kula ve Kenan Babaoğlu Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Furkan Dernekli ile Emre Çömez’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA
Kayseri Gündem

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