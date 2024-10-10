ANAMOB Mobilya Fuarında Mankenli ödül töreni

Nobel Expo tarafından düzenlenen ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı, Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuar ile birlikte Türkiye’nin en büyük mobilya şehirlerinden yüzlerce üretici, dünyanın dört bir yanından gelen onbinlerce profesyonel satın alıcıyla buluştu. Gerçekleşen fuarın ardından ödül gecesi düzenlendi.

Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tim Başkanı Ahmet Güneş, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, OSB Başkanı Mehmet Yalçın, KAYMOS Kurucu Başkanı Mahmut Alan, Nobel Şirketler Grubu Başkanı Erhan Çelik, Kayseri Mobilya Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Patır ve il protokolü katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şehrin ticareti üzerine temel atıldığını ve Erhan Çelik'in verdiği sözü tuttuğunu dile getirdi. Fuarın sadece mobilyacılar için değil şehrin ticareti olduğuna değinen Çiçek, "Ben bu sabah ki konuşmamda ANAMOB fuarı var ve sadece mobilyacıların fuarı değil Kayserililerinde adeta bayramıdır dedim. Bugün Erhan bey konuşmasında ‘Kayseri'de ki bütün oteller dolu’ dedi kontrol ettim ve bütün otelleri aradım. Gerçekten de bütün oteller doluydu. Bu fuar sadece mobilyacılar için değil bu şehrin ticareti için de temel atıldı. Erhan Çelik verdiği sözü tuttu ve daha fazlasını yaptı. ‘Benim için bir yola giriyorsam para kazanmaktan önce verdiğim söz önemlidir’ dedi sözünün de arkasında durdu. Sözünde duran Erhan Çelik’e huzurlarınız da teşekkür ediyorum"dedi.

‘Kimse Kayseri'nin eline su dökemez ve bugün Türkiye de 11 fuar yapıldı en iyisi de Kayseridir’ diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Bu gece tüm Türkiye de 11 tane fuar yapılıyor. Kısa sözlerle ifade etmek istiyorum. Zamanın birinde bir şehirde diş hekimi bir muayenehane açmak istemiş açacağı muayenehaneye ne isim koysam Kayserinin en iyi muayenehanesi demiş. Bakmışlar işler iyi gidiyor aynı sektörde başka birisi o da iç anadolunun en iyi diş doktoru yazmış. En son gelen kişide caddenin en iyisi yazmış. Bizlerde Kayseri de ki fuarı en iyi fuar olarak görüyoruz.Altını ve üstünü çizerek söylemek istiyorum kimse kayserinin eline su dökemez” diye konuştu.

OSB Başkanı Mehmet Yalçın ise Türkiye değil uluslararası firmaların da bulunduğunu belirterek, "Şehrimiz özellikle mobilya üretim noktasında ülkemizde rakipsizdir yalnızca Türkiye’de değil dünya pazarlarında boy gösteren uluslararası firmalarımız bulunmaktadır. Kayseri mobilya sektöründe ki bu konumu diğer sektörleride domine etmektedir" dedi.

Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Fuarlar bizim için çok kıymetlidir. Çünkü fuarlar bizim şehrimizin ticaret alanında en ufak esnafından en büyük esnafına kadar faydası vardır. Bugün bazı otellerle görüştüğümde hepsi dolu olduğunu hatta istek ve taleplere cevap vermediklerini söylediler. Bundan onur duyduk. Lokomotif sektöründe olan mobilya sektörü bizim için çok kıymetlidir"dedi.



Türkiye mobilya sektöründe son 10 yılından daha fazla pay aldığını belirten TİM Başkanı Ahmet Güneş, “KAYMOS'un kuruluşundan bugüne kadar bütün başkanlarla konuştum. Hepsinin kıymeti var ama 2014 yılı mobilya sektörünün yaygınlaşması ve bi araya gelmesini istemeyen firmalarımız da vardı ve çok güçlülerdi. O dönemler gerçektende ben Mahmut Başkana bir telefon açtım ve federasyonu kuruyoruz dedim. Bana sektörün dinamizminde bana ne görev düşerse ben hazırım dedi. Hem İnegöl hem Kayseri olarak el ele federasyona girdik ve Türkiye mobilya sektörünün son 10 yılından daha fazla pay alarak ihracat artışı alarak taçlandırdık" ifadelerini kullandı.

Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, “Şubat ayında önümüzde ki seçimi atlattıktan sonra daha özenli çalışmalardan sonra elimizde gelen her şeyi bu grup arkadaşlar bu dernekler ve üreticilerimizle bu başarıyı sürdüreceğiz"dedi.

KAYMOS Kurucu Başkanı Mahmut Alan ise, "KAYMOS'un kuruluş aşaması gül bahçesinde olmadı. Bana 10 yıl önce deselerdi ileriyi hayal et ancak bunu hayal edebilirdim. Çünkü o dönem kimse bize oda başkanlarımızın sahip çıktığı gibi sahip çıkmadı. OSB başkanlarımız da sahip çıkmadı. 2014 yılı Kayseri Fuarı planımız da o gün 90 şirkete mail attık ve bunlardan 37 tanesi bizim kendi fabrikamızda istişare ederek KAYMOS’un temelini attık. Bir yıl içinde Kayseri'den Milano'ya 160 kişilik uçak kaldırdık ve o bir yıl içinde Kayseri ve İstanbul fuarına 67 şirketle katılmaya başardık ve 1 yıl içinde o dönemin tasarımcılardan tasarım alarak kendi üyelerimize ücretsiz dağıttık. KAYMOS temelini attık" dedi.



Kayseri Mobilya Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Patır Kayseri mobilyasının yarattığı katma değerle stratejik önem taşıdığını belirterek, ”Kayseri mobilya sanayiciler derneği 300 den fazla üretici üyesiyle panel mobilya, ofis mobilyası, oturma grubu, sandalye ofis mobilyası ve mutfak mobilyası arasında Türkiye'nin en önemli üreticilerin bulunduğu il mobilya derneğidir. Kayseri mobilyasının yarattığı katma değerle stratejik önem taşımaktadır”şeklinde konuştu.