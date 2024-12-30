Parkı yakan gençler yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri, 'mala zarar verme' (park yakma) konusuyla ilgili yaptığı çalışmada toplamda 27 suç kaydı bulunan dört çocuk hakkında gerekli adli işlemleri başlattı.

Parkı yakan gençler yakalandı

Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, “mala zarar verme” (park yakma) konularıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda, Kılıçaslan Mahallesi’ndeki bir parkta olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. E.Ö. (17), T.G. (17), P.G. (13) ve O.B. (16) yakalanarak haklarında adli süreç başlatıldı.

Haber Merkezi

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