Parkı yakan gençler yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri, 'mala zarar verme' (park yakma) konusuyla ilgili yaptığı çalışmada toplamda 27 suç kaydı bulunan dört çocuk hakkında gerekli adli işlemleri başlattı.
Melikgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, “mala zarar verme” (park yakma) konularıyla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda, Kılıçaslan Mahallesi’ndeki bir parkta olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. E.Ö. (17), T.G. (17), P.G. (13) ve O.B. (16) yakalanarak haklarında adli süreç başlatıldı.