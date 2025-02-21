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Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu yarın yapılacak

Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul'u yarın çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu yarın yapılacak

Kayserispor’da bir önceki başkan Ali Çamlı’nın ve yönetiminde bulunan bazı isimlerin istifa etmesinin ardından Olağanüstü Genel Kurul yapılacağı duyurulmuştu. Görevi Ali Çamlı’dan devralan Nurettin Açıkalın’ın tek liste girmesinin beklendiği genel kurul için son çalışmalar yapılıyor. Göreve geldikten kısa bir süre sonra teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic’i sportif direktörlük görevine ise Muhammed Türkmen’i getiren Açıkalın’ın futbolcuların alacakları konusunda da çalışmalar yaptığı öğrenildi. Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul’u yarın Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Haber Merkezi

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