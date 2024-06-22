Milletvekili Genç, “O hayatta olsun, gerekirse hiç belediyemiz olmasın'

CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda CHP Pınarbaşı Belediye Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’ın darp edildikten sonra ayağından vurulması ve yoğun bakımda olmasının ardından olaya ilişkin açıklama yapıldı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “CHP’li bir kardeşimiz bugün komada ölümle cebelleşiyor. 100 tane Pınarbaşı kazansak ne olur bir insanın canından kıymetli mi? Bin tane Pınarbaşı Belediye Başkanlığı kazanılsa, kaybedilse bir Şerafettin Bahadır’ın canına değer mi? Kesinlikle değmez diyoruz, o hayatta olsun gerekirse hiçbir belediyemiz olmasın. 31 Mart ve 2 Haziran günü kazandık ve yaşanaları tüm Türkiye gördü. Geldiğimiz noktayı görüyorsunuz, Kayseri bunları hak etmiyor. Kayseri ne yazık ki bu tip olaylarla konuşuluyor. Pınarbaşı halkı kararını vermiştir artık bunun üzerinde kirli oyunlar planlamak ve hayata geçirmek Kayseri’ye, partilere ve adı geçen şahıslara bir menfaat sağlamaz. Pınarbaşı’nda kızının önünde darp edilip sonra da vuruluyor, bunlar yakışıyor mu? O canımız hayata dönsün, gerisi bizim için önemi değil” diye konuştu.