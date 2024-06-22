Pınarbaşı'nda CHP'li meclis üyesi adayına silahlı saldırı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP’den meclis üyesi adayı olan şahıs, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; dün akşam saatlerinde ilçede meydana gelen olayda; belediye meclis üyesi adayı olan Şerafettin Bahadır; E.U. tarafından önce darp edildi, ardından da silahla bacağından vuruldu. İlçe devlet hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Şerafettin Bahadır; burada tedavi altına alındı.

MHP’li Ersoy: "Şahsımı hedef gösterenler ile hukuk önünde hesaplaşacağız"

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Bugün Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen menfur bir saldırı sebebiyle şahsımı hedef gösteren; azmettirici olduğum ve olayda dahilim bulunduğunu iddia eden kim varsa hepsiyle ilgili hukuki müracaatlarımızı avukatlarım aracılığıyla vakit kaybetmeden başlatıyorum. Olayın muhataplığına ve iddialara bakıldığında maalesef karşılaştığımız hadise, insanların engeliyle dalga geçilip başlatılan bir tahrik sürecidir. Aile meselesine, siyasi yafta vurarak şahsıma ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne iftira atan özellikle medya tetikçileri ve herkesle hukuk önünde hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz" dedi.