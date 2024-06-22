Menfur saldırıyla ilgili MHP ve CHP'liler ne dedi?

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSMAİL ÖZDEMİR: MENFUR SALDIRIYI KINIYORUM!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Kayseri Pınarbaşı'nda CHP'li bir hemşehrimize yönelik sergilenen menfur saldırıyı kınıyorum." dedi.

TOPAL OYNAYAN CHP’Lİ MECLİS ÜYESİ VURULMUŞTU

Dün Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde 31 Mart 2024’de yapılan ilk seçim sonuçlarının ardından şarkıcı Oğuz Yılmaz’ın “ Seni Gidi Topal” şarkısı eşliğinde oyun oynayan CHP Pınarbaşı Üyesi Şerafettin Bahadır akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğramış ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin ise Pınarbaşı Belediyesi önceki dönem Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun kardeşi Ejder uzunluoğlu olduğu iddia edilmişti.

ÖNCE DARP EDİLDİ SONRA BACAĞINDAN VURULDU

Uğradığı silahlı saldırı sonucu Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şerafettin Bahadır’ın bacağından vurulduğu ayrıca silahlı saldırı öncesi de darp edildiği ifade edilmişti .

CHP'LİLER HASTANEYE AKIN ETTİ BAKİ ERSOY'U AZMETTİRİCİ OLARAK HEDEF GÖSTERDİ

CHP'li meclis üyesi Şerafettin Bahadır'a yapılan silahlı saldırı sonrası partililer hastaneye akın etti. CHP'li bazı isimler olayla ilgili MHP'li Baki Ersoy'un sosyal medya 'X' hesabından yaptığı paylaşımı göstererek olayın azmettiricisi olarak Baki Ersoy'u hedef gösterdiler.

Pınarbaşı’daki saldırı sonrası, CHP’liler Kayseri Şehir Hastanesi’ne akın etti. Hastanedeki bazı CHP’liler ise, MHP’li Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un son Twitter paylaşımını göstererek, olayı Ersoy’un azmettirdiğini iddia etti.

BAKİ ERSOY'UN O PAYLAŞIMI: İNSANLARIN ENGELİYLE DAHGA GEÇİP BAŞLATILAN BİR TAHRİK VAR!

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı da yaşananlarla ilgili azmettirici iddialarına sert yanıt verdi ve Avukatları aracılığıyla hukuki müracaat başlatacağını belirtti.

Baki Ersoy yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bugün Pınarbaşı ilçesinde gerçekleştirilen menfur bir saldırı sebebiyle şahsımı hedef gösteren; azmettirici olduğum ve olayda dahilim bulunduğunu iddia eden kim varsa hepsiyle ilgili hukuki müracaatlarımızı avukatlarım aracılığıyla vakit kaybetmeden başlatıyorum.

Olayın muhataplığına ve iddialara bakıldığında maalesef karşılaştığımız hadise, insanların engeliyle dalga geçilip başlatılan bir tahrik sürecidir. Aile meselesine, siyasi yafta vurarak şahsıma ve Milliyetçi Hareket Partisi’ne iftira atan özellikle medya tetikçileri ve herkesle hukuk önünde hesaplaşacağız ama helalleşmeyeceğiz.

Bu vesileyle hastanede tedavi altına alınan Pınarbaşılı hemşehrimize acil şifalar diliyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMA YAPTI:

CHP Lideri Özgür Özel Pınarbaşı'da meydana gelen silahlı saldırı ile ilgili açıklama yaptı. Özel, : “Şunu bilsinler ki; bu yaptıkları ne yiğitliktir ne de mertliktir. Düpedüz acizliktir.”

İşte Özgür Özel'in 'X' hesabından yaptığı o paylaşım:

"Kayseri Pınarbaşı’nda 31 Mart’taki seçim sonucunu hazmedemeyip, hakimleri tehdit edip, küfür ve hakaretler ederek seçimi haksız yere tekrar ettiren anlayış, yenilenen seçimde halktan bir kez daha aynı cevabı aldı. Ancak bu cevabı hazmetmek ve halkın mesajını almak yerine, bu kez de suçsuz günahsız bir insana, kız çocuğunun yanında savunmasızken, sopalarla saldırıp kurşun sıktılar. Şunu bilsinler ki; bu yaptıkları ne yiğitliktir ne de mertliktir. Düpedüz acizliktir. Biz, bu saldırıya karşı da metanetli duracak, sakinliğimizi koruyacağız. Gerilimin tırmanmaması, başka çocukların üzülmemesi için elimizden geleni yapacağız. Gereken adımları bu geceden itibaren atmaya başladık. Bir kez daha uyarıyorum; bu yaptığınız ne gücünüzü gösterir ne kudretinizi… Görülen tek şey acizliğiniz ve çaresizliğinizdir."

YAŞANAN BU OLAYLARIN ARDINDAN MHP GENEL BAŞKANI ÖZDEMİR'DE BU SABAH BİR PAYLAŞIM YAPTI

"Kayseri Pınarbaşı'nda CHP'li bir hemşehrimize yönelik sergilenen menfur saldırıyı kınıyorum." diyen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: şu ifadeler yer verdi

Kayseri Pınarbaşı'nda CHP'li bir hemşehrimize yönelik sergilenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırı sonrasında MHP'yi ve milletvekilimiz Baki Ersoy'u hedef alan alçakça beyan ve yorumlarla alakalı ise hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimse bulanık suda balık avına çıkmasın. Uzun süreden bu yana Pınarbaşı'nın huzurunun korunması hususuna dikkat çekiyor, demokratik yarışın hemşerilerimize hizmet yarışıyla karşılık bulması gerektiğini hassasiyetle ifade ediyorduk. Her ne olursa olsun Pınarbaşılı hemşerilerimiz arasına husumet ve nifak sokma girişimlerine müsaade etmeyeceğiz. Bu vesileyle hastanede tedavi altına alınan Pınarbaşılı hemşehrimize acil şifalar diliyorum.

İL BAŞKANI SEYİT DEMİREZEN'DE OLAYLARI KINADI

MHP İl Başkanı Seyit Demirezen'de Pınarbaşı'da yaşanan saldırıyı kınadı ve milletvekil Baki Erzoy'un azmettirici olarak gösterilmesine sert tepki gösterdi.

Seyit Demirezen sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Kayseri Pınarbaşı'nda CHP'li bir hemşehrimize yönelik sergilenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırı sonrasında MHP'yi ve milletvekilimiz Baki Ersoy'u hedef alan alçakça beyan ve yorumlarla alakalı ise hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimse bulanık suda balık avına çıkmasın. Uzun süreden bu yana Pınarbaşı'nın huzurunun korunması hususuna dikkat çekiyor, demokratik yarışın hemşerilerimize hizmet yarışıyla karşılık bulması gerektiğini hassasiyetle ifade ediyorduk. Her ne olursa olsun Pınarbaşılı hemşerilerimiz arasına husumet ve nifak sokma girişimlerine müsaade etmeyeceğiz. Bu vesileyle hastanede tedavi altına alınan Pınarbaşılı hemşehrimize acil şifalar diliyorum."

BAKİ ERSOY’DAN ÖZGÜR ÖZEL’E SERT CEVAP!

Baki Ersoy CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasına ile ilgili açıklama yaptı Baki Ersoy şunları söyledi:

“Özgür bey yenilenen seçimler hukuki bir süreçti ve tekrarlandı,sonuçlandı.

Ancak Pınarbaşı Belediye Başkanımızın engelinden dolayı, bana göre tüm engelli vatandaşlarımızla alay ederek alkış tutan partilileriniz eşliğinde oyun oynayarak ACİZ kelimesinin tam karşılığını sergileyen engeli bana göre beyninde bulunan zihniyete neden hiç atıfta bulunmadınız?

Daha önce CHP Kayseri İl Başkanı’nın oğlunun intihar ettiği gece (Kardeşimizin mekanı cennet olsun.Taziyesinde bulundum,aile konularına girmeyeceğim için beni suçlayan ACİZ VE ENGELLİ zihniyetler için yazıyorum) yine şahsımı hedef gösteren,olay gecesi “İyi araştırın Baki Ersoy yaptırmış olabilir diyebilen alçak müptezellere,konunun sebep ve sonuçları ortada, siz kimi neden suçluyorsunuz demediniz ?

Dün gece hastane koridorlarında yine şahsımı hedef gösteren ACİZ ve ENGELLİ zihniyetlere karşı “Ağabeyi ile alakalı 31 Mart gecesi yapılan ağabeyinin engeli ile alay eden şahsa tasvip etmediğimiz davranışı sergileyen kişinin yaptığı ağır tahrike dayalıdır,muhtemelen ağabeyinin dahi haberi yoktur ve bunun azmettirmekle ne alakası var?” Diyemediniz ?

Özgür Bey köklü bir parti olan Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olmanız nedeniyle daha doğru bilgi ve belgeler üzerinden hareket etmenizi tavsiye ediyorum.

Asıl ben sizi uyarıyorum,sürekli boşa düşen müptezellerin iddiaları üzerinden açıklama yapmak yerine konuların içerikleri,sebep ve sonuçları üzerinden doğruları lütfen görün.Yoksa sizde bu boşluklara sürekli düşmek zorunda kalacaksınız ki maalesef düşüyorsunuz.

ACİZLİK iftira atmaktır,en büyük ACİZLİK ise ispatlayamayıp sürekli çukurda kalmaktır.”