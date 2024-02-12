Pınarbaşı yolunda heyelan engeli
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada heyelanla ilgili, "Kayseri-Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometreleri arasında (Bahçecik Mevkii) meydana gelen heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır" denildi.
İHA