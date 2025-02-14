Polis ekiplerinden kent geneli trafik denetimi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 50 araç sürücüye alkollü araç kullanmak, 138 araç sürücüye sürücü belgesiz geçersiz araç kullanmak, 356 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali, 238 araç sürücüye cep telefonu kullanmak maddelerinden işlem yapıldı.

Polis ekiplerinden kent geneli trafik denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilimiz genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;  50 araç sürücüye alkollü araç kullanmak, 138 araç sürücüye sürücü belgesiz geçersiz araç kullanmak, 356 araç sürücüye kırmızı ışık ihlali, 238 araç sürücüye cep telefonu, 4 araç sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 9 araç sürücüye drift yapmak, 30 araç sürücüye makas atma, 38 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 8 araç sürücüye ışık donanımı,  9 araç sürücüye modifiyeli araç maddelerinden işlem yapıldı.

Haber Merkezi

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