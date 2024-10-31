Polisin şok uygulamasında 5 bin 855 kişi ve 2 bin 634 araç sorgulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Martı Timleri, Yunus Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince toplam 35 ekip ve 70 personelle Melikgazi, Kocasinan ve Talas İlçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde; 22 şok uygulamada, 5 bin 855 kişi ve 2 bin 634 oto sorgusu yapıldı, 114 park, bahçe ve aranan kişilere yönelik 42 adres kontrol edildi, 8 aranan kişi, 2 bıçakla yaralama şüphelisi kişi yakalandı, 1 kişiye toplam 1,38 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kuru sıkı tabanca ve 11 adet fişek, 1 adet çalıntı, 1 adet yakalama hacizli ve 1 adet trafikten men oto ele geçirildi.