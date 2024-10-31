Kapadokya'da tarihi sürpriz: 1000 yıllık tarihi mezar ortaya çıkarıldı

NEVŞEHİR (İHA) – Nevşehir’in merkeze bağlı Göreme beldesindeki, Göreme Açık Hava Müzesine giden ve 2022 yılında Kapadokya Alan Başkanlığı’nca trafiğe kapatılan kara yolunda başlatılan kazı çalışmalarında ‘Göreme Nekropolü’ (toplu mezar) açığa çıkarıldı. Çalışmalarda bölgedeki kiliselere ait olduğu kiler ve mutfak olduğu düşünülen kaya oyma mekanlar ile birlikte 30 adet mezar bulundu. Mezarlarda bulunan arkeolojik objelerin ise M.S. 10. yüzyıla tarihlemesi yapıldı.

Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarında yapılan kazı çalışması tamamlandığında Kapadokya bölgesinde ziyaret edilecek yeni lokasyonlar da eklenmiş olacak. Yapılan arkeolojik kazı alanında İhlas Haber Ajansı’na açıklama yapan Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar; "Bulunduğumuz alan 1985 yılında Dünya UNESCO Miras listesine girmiş bir alan. Kültür ve Turizm Bakanlığı -Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uhdesinde 2022 yılında bölgede kurtarma kazısına başladık. Yaptığımız kazı çalışmalarında ilk etapta Balkonlu Kiliseye ait olduğunu düşündüğümüz kaya oyma mekanları tespit ettik. Bilim adamlarının bahsettiği Göreme Nekropolü bilinen bir gerçekti. Yapılan arkeolojik kazı neticesinde bu nekropolü açığa çıkarttık. Nekropolde 30’a yakın mezar bulduk” dedi.

"Arkeolojik objeler bulundu"

Yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında daha önce bölgede görülmeyen arkeolojik verilerin de elde edildiğini söyleyen Müze Müdürü Gökhan Maskar; “Kolye, küpe ucu, bileklik, bir kadın ve bir erkeğe ait olan haç bulduk. Bunlar bölgedeki arkeolojik veri olması açısından çok önemli” şeklinde konuştu. Mevcut kurtarma kazısının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz’ün talimatlarıyla ‘Geleceğe Miras’ projesine alındığının altını çizen Maskar; "Kazı çalışmalarımıza 2025 yılında da devam edeceğiz. Şu ana kadar yaklaşık 400 metrekarelik bir alanda kazı yaptık. Bu kazılar tamamlandığında bölgeye yeni lokasyonları kazandırmak istiyoruz. Kazıyı Tokalı Kilise’ye doğru genişletme kararı aldık. Yapılan kazılarda arkeolojik veriler geldiği sürece kazılarımız da devam edecek” dedi. Gökhan Maskar; "Yapılan bu kurtarma kazısı ile öncelikle Göreme Nekropolü’nü ve 30’a yakın mezar bulduk. Bu güne kadar bölgeden gelen arkeolojik veri hiç yoktu. Kazılarda elde ettiğimiz arkeolojik objelerin tarihlemesini yaptığımızda M.S. 10. yüzyıla tarihlendirdik. Bu sayede bulunduğumuz lokasyonda bin yıl geriye gitmiş olduk. Bu verilerde bölge için çok önemli. Bu güne kadar kiliselerden bölgeyi tarihlendirebiliyorduk. Şu an yaptığımız çalışma ile elde ettiğimiz arkeolojik objeler ile bölgeyi tamamen doğrulamış oldu” dedi.

İlk defa Ünik Mezar tiplerine rastlandı

Bölgede yapılan kazılarda bulunan mezar tiplerinin de bölgede ilk defa görüldüğünü söyleyen Nevşehir Müze Müdürü Gökhan Maskar; “Yapılan kurtarma kazısında bulunan mezar tipleri ’ünik’ diyebileceğimiz mezar tipleri. Bölgede bu türde bir mezar şu ana kadar bulunmamıştı. Bu nedenle de yapılan kazı çalışması bölge açısından da çok önemli” ifadelerini kullandı.