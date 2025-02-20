Sürücünün imdadına trafik ekipleri yetişti, Müdür Aydın tebrik etti
Kayseri'de trafik ekipleri aracı yolda kalan vatandaşa yardım ederek aracı itti. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise o polisler ile bir araya gelerek teşekkür etti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde aracı yolda kalan vatandaşın aracını iterek yardım etti. İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise ekip ile bir araya geldi. Aydın, trafik ekiplerine teşekkür ederek, başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.