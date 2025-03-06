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Prof. Dr. Naci Görür, Deprem Dirençli Kentler Konferansı İçin Kayseri'de

Bilim Akademisi Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Deprem Dirençli Kentler Konferansı'na katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Prof. Dr. Görür, Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Başkanı Yavuz Sarı, MMG Kayseri Şube Başkanı Sefa Karademir ve beraberindeki heyetle birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Prof. Dr. Naci Görür, Deprem Dirençli Kentler Konferansı İçin Kayseri'de

Ziyaret sırasında, Prof. Dr. Naci Görür ve heyeti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile bir araya gelerek, kentin geleceğine yönelik yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Prof. Dr. Görür, misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile birlikte yerel yönetimlerin üzerine düşeni yapma yönünde gayret gösterdiklerini ifade etti. Görüşmede, kentin geleceğine yönelik ortak akılla çalışmalar yapıldığı vurgulandı.

Ziyaret, Prof. Dr. Naci Görür ve beraberindeki heyetin, Kayseri'de yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

Haber Merkezi

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