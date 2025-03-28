Başkan Yalçın'ın Bayram Mesajında Gazze ve Doğu Türkistan vurgusu

Mesajında, bir yandan on bir ayın sultanı Ramazan’a veda etmenin hüznünü diğer yandan bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Yalçın, “Başta Gazze ve Doğu Türkistan olmak üzere İslam ve gönül coğrafyasında yaşanan soykırım nedeniyle buruk bir bayram arifesinde olsak da inanıyorum ki Cenabı Hakk, zalimlerin zulümlerini kendilerine çevirecektir. Ayrıca bizleri Ramazan Bayramı’na ulaştırdığı için Rabbimize şükrediyoruz. Samimi buluşmalar yaşayacağımız bir bayram geçirmek ümidiyle bayramınızı tebrik ediyor, başta Talaslı hemşehrilerimiz olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.” ifadelerine yer verdi.