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Provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinası çıktı

Kayseri'de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinası çıktı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına ve araçlarına zarar veren provokatörleri kamyonlar mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu şahısların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.’nin (19) aracı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

Suç makinası çıktı

Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.’nin ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’, ‘Kasten Yaralama’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Provokatörleri kamyonla taşıyan şahıs suç makinası çıktı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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