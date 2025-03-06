Ramazan Ayında sağlıklı beslenmenin önemi

Sahura Kalkmak Büyük Önem Taşıyor

Ramazan’da sağlıklı bir şekilde oruç tutabilmek için sahura kalkmanın önemine dikkat çeken Yenipınar, sahurda protein, sebze ve lif açısından zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Kan şekerinin dengelenmesi, sağlıklı bir sindirim süreci ve uzun süre tok kalmak için peynir, yumurta, zeytin, meyve, domates, salatalık, tahıllı ekmek, ceviz, badem ve yulaf ezmesi gibi besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Çorba veya sebze yemeklerinin çabuk sindirildiğini, bu yüzden sahurda tüketilecekse yanında mutlaka peynir veya yoğurt gibi protein kaynaklarının bulunması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde hızlı sindirilen yiyeceklerin daha çabuk acıkmaya sebep olabileceğini vurguladı.

İftarda Ani ve Hızlı Yemek Tüketimine Dikkat

İftar sofralarının genellikle gereğinden fazla yemekle donatıldığını belirten Yenipınar, kan şekeri düştüğü için hızlı ve fazla yemek yemenin sağlık açısından olumsuz etkiler doğurabileceğini ifade etti. Oruç tutmanın temel amacının vücudu dinlendirmek, sağlığı korumak ve iradeyi güçlendirmek olduğunu belirterek, iftarın bilinçli bir şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Özellikle ağır ve yağlı yemeklerin, tatlıların metabolizmayı zorladığını ve mide rahatsızlıklarına neden olabileceğini vurguladı.

İftara bir çorbayla başlanmasının mideyi rahatlatacağını belirten Yenipınar, ardından 15-20 dakika bekleyerek ana yemeğe geçmenin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Ana yemek olarak az yağlı et, tavuk, balık, etli sebze yemekleri veya iyi pişmiş kurubaklagillerin tercih edilmesini önerdi. Ayrıca, iftar sofralarında mutlaka salataya yer verilmesi gerektiğini, az miktarda pide veya esmer ekmek tüketilerek öğünün tamamlanabileceğini söyledi. Yemekten 1-2 saat sonra ise meyve, sütlü tatlı veya komposto gibi hafif tatlıların tercih edilmesinin kilo kontrolüne yardımcı olacağını belirtti.

İftar Sonrası Hareket Etmek Sindirimi Kolaylaştırıyor

İftar sonrası hareketsiz kalmanın sindirim sürecini olumsuz etkilediğini belirten Yenipınar, yemek yedikten hemen sonra televizyon veya bilgisayar başına geçmek yerine kısa yürüyüşler yapmanın sindirime yardımcı olacağını ifade etti. Eğer dışarı çıkma imkânı yoksa evde basit egzersizler yapmanın da faydalı olacağını söyledi.

Sıvı Tüketimine Özen Gösterilmeli

Ramazan’da sıvı tüketiminin önemine değinen Yenipınar, susama hissi duyulmasa bile iftar ve sahur arasında düzenli olarak su içilmesi gerektiğini belirtti. Suya ek olarak, kafein içeren içecekler yerine süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları ve bitki çaylarının tercih edilmesini önerdi. Metabolizmayı hızlandırmak için yeşil çay içilebileceğini, sindirim sorunları ve ödemin atılması için rezene, melisa ve papatya çaylarının tüketilebileceğini söyledi. Kan şekerinin dengelenmesi için bitki çaylarına kabuk tarçın eklenebileceğini de belirtti. Ancak, vücuttan fazla su atımına sebep olan sinameki, kiraz sapı ve mısır püskülü gibi diüretik çayların Ramazan ayında tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kabızlık Sorununa Karşı Lifli Gıdalar Öneriliyor

Ramazan ayında beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak kabızlık probleminin sık görüldüğünü belirten Yenipınar, bunu önlemek için lif oranı yüksek gıdaların tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Kurubaklagiller, kepekli tahıllar ve sebzelerin lif açısından zengin olduğunu belirterek, salatalara zeytinyağı eklenmesini önerdi. Bağırsak sağlığının korunması için yoğurtla birlikte keten tohumu veya çörek otu tüketilebileceğini söyledi. Ayrıca, prebiyotik takviyelerin bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı olabileceğini belirtti.

Yemeklerin Pişirme Yöntemleri de Önemli

Ramazan ayında yemeklerin nasıl pişirildiğinin de sağlık açısından önemli olduğunu belirten Yenipınar, ızgara, haşlama, fırında ve buğulama gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Kavrulmuş veya kızartılmış yemeklerin mideyi zorlayabileceğini belirterek, bu tür pişirme yöntemlerinden kaçınılmasını önerdi.

Örnek Beslenme Programı

Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için örnek bir beslenme programı sunan Yenipınar, sahurda protein ve lif açısından zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti. Örneğin, bir gün sahurda peynir, yumurta, zeytin, domates, salatalık ve tam tahıllı ekmekten oluşan bir kahvaltının uygun olabileceğini, bir başka gün ise yulaf ezmesi, keten tohumu, meyve ve yoğurt içeren bir öğünün tercih edilebileceğini söyledi.