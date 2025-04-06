Ramazan Bayramı tatilinin 8. gününde 604 trafik kazası meydana geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 8.gününde (Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya bu kazalarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini 925 kişinin de yaralandığını belirterek, “Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8.313 vatandaşımız ise yaralandı” dedi.

‘BAYRAM TATİLİNİN İLK 8 GÜNÜNDE 72 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ’

Bakan Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 8 günündeki verilerini de paylaşarak, “Ramazan Bayramı tatilinin 8.günü (Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 925 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef 72 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8.313 vatandaşımız ise yaralandı. Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8. günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce; 594.122 araç denetlendi.22.714 araca hız ve radar işlemi, 41.073 araca ise diğer işlemler yapıldı” ifadelerini kullandı.