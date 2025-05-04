Ramazan Civelek bu sezonki üçüncü golünü attı

Kayserispor'un Alanyaspor ile 1-1 berabere aldığı maçta skoru dengeleyen golü atan sarı kırmızılı oyuncu Ramazan Civelek bu sezonki 3'üncü golünü attı.

Ramazan Civelek bu sezonki üçüncü golünü attı

Kayserispor, Süper Ligin 34’üncü haftasında Alanyaspor’a konuk oldu. Ev sahibi takımın ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı maçta Ramazan Civelek, Kayserispor’un beraberlik golünü attı. Ramazan Civelek, Hatayspor ve Fenerbahçe maçının ardından dün de Alanyaspor’a gol attı. Genç futbolcu bu sezon 3 gole ulaştı. Ramazan Civelek, Kayserispor formasıyla Lig’de 5 Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere toplam 7 gol kaydetti.

 

 

Haber Merkezi

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