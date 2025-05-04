Ramazan Civelek bu sezonki üçüncü golünü attı
Kayserispor'un Alanyaspor ile 1-1 berabere aldığı maçta skoru dengeleyen golü atan sarı kırmızılı oyuncu Ramazan Civelek bu sezonki 3'üncü golünü attı.
Kayserispor, Süper Ligin 34’üncü haftasında Alanyaspor’a konuk oldu. Ev sahibi takımın ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı maçta Ramazan Civelek, Kayserispor’un beraberlik golünü attı. Ramazan Civelek, Hatayspor ve Fenerbahçe maçının ardından dün de Alanyaspor’a gol attı. Genç futbolcu bu sezon 3 gole ulaştı. Ramazan Civelek, Kayserispor formasıyla Lig’de 5 Türkiye Kupası’nda 2 olmak üzere toplam 7 gol kaydetti.