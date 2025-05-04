Aşkın Genç 'Özgür Özel'e yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırının ardından CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, tepki gösterdi. Milletvekili Genç, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayarak; "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum! Demokrasiye, ifade özgürlüğüne ve siyasal nezakete yönelik bu tür saldırılar asla kabul edilemez. Bu tür provokasyonlarla ne halkın değişim arzusunu bastırabilirsiniz ne de bizleri yolumuzdan çevirebilirsiniz. Saldırıyı arkasında olanlar bir an önce ortaya çıkarılmalı, yargı önünde hesap vermelidir. Geçmiş olsun Sn. Genel Başkanım" ifadelerini kullandı.