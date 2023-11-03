Recep Uçar Kupa maçında revizyona gitti

Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Türkiye Kupası'nda Iğdır ile oynanan maçta Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayanlara şans verdi.

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  • 03.11.2023 11:52
  • Güncelleme: 03.11.2023 14:08
Recep Uçar Kupa maçında revizyona gitti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Ligde son çıktığı 2 maçı kazanan Kayserispor, dün akşam Türkiye Kupası 3’üncü Tur maçında Iğdır FK ile karşılaştı. Teknik direktör Recep Uçar bu maçta revizyona gitti. Lig maçlarında fazla forma şansı bulamayan isimlere şans veren Recep Uçar kalede Onurcan Piri ile başladı. Süper Ligde stoperde Hosseini ve Attamah’ı tercih eden Recep Uçar, Türkiye Kupası maçında Arif ile Kolovetsios’a forma verdi. Ramazan ve Hasan Ali bek oynarken Attamah ile Baran Ali önde oynadı. Orta sahada Mane ile geçen sezon Gençlerbirliği’ne kiralık olarak gönderilen Hayrullah ve ilk kez resmi maçta Kayserispor forması giyen Yiğit Emre Çeltik şans buldu. Kayserispor, Iğdır FK maçına forvette Bahoken ile başladı. Kayserispor teknik direktörü Recep Uçar, ilk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında ve uzatmalarda değişikliklere giderek Cardoso, Gökhan, Kartal Kayra, Ali Karimi, Boa Morte ve Carole’yi oyuna aldı. Kayserispor maçı uzatmalarda bulduğu 4 golle kazanarak 4’üncü Tur’a yükseldi.

1ha

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