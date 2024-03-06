Rektör Altun, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile yaşam merkezini gezen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Merkez Müdürü Müslüm Yardımcı ve kurucu temsilcisi Mürşide Gonca Aslan’dan merkezin çalışmaları ve özel çocukların eğitimleri hakkında bilgi aldı.
Haber Merkezi
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