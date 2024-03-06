Talas'ta Kadınlar Günü konseri ve söyleşisi
Talas Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Talas Belediye Korosu konseri ile Nörobilim Uzmanı Dr. Şöhret Karaduman söyleşisi düzenlenecek.
Talas Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile Talas Belediye Korosu konseri ile Nörobilim Uzmanı Dr. Şöhret Karaduman söyleşisi düzenlenecek.
8 Mart Cuma günü Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek Talas Belediye Korosu konseri ve Dr. Şöhret Karaduman söyleşi programına katılımın yoğun olması bekleniyor.
Program, Talas Belediyesi’nin daha önceki programlarında da olduğu gibi ücretsiz takip edilebilecek.