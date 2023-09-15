Ressam baba ve kızı duvarları tabloya dönüştürüyor

Kayseri'de emekli resim öğretmeni Hasan Gürpınar ve ressam kızı, elektrik panolarını boyayarak tablo haline dönüştürüyor.

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  • 15.09.2023 12:20
  • Güncelleme: 15.09.2023 14:27
Ressam baba ve kızı duvarları tabloya dönüştürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de emekli resim öğretmeni Hasan Gürpınar ve ressam kızı, elektrik panolarını boyayarak tablo haline dönüştürüyor.

Kayseri’de yaşayan Emekli Resim Öğretmeni Hasan ve ressam kızı Ayşe Gürpınar; şehirde bulunan elektrik trafolarını boyayarak tabloya dönüştürüyor. Baba ve kızı, ellerindeki küçük bir resmi büyük duvarlara aynen yansıtarak görenlere görsel şölen sunuyor. Aile boyu ressam olduklarını kaydeden Hasan Gürpınar; sanatlarını sürdürmenin yanı sıra yeni öğrenciler yetiştirmeye devam ettiklerini aktararak; "Uzun yıllar resim öğretmenliği yaptım, emekli oldum. Atölyem var. Çocuklarımın da atölyesi var. Sanat çalışmalarına devam ediyorum, öğrenciler yetiştiriyoruz. Tabi önce kendi çocuklarımı yetiştirdim. İnsanların göz zevkini okşaması için ressam kızımla birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Bu bizim tutkumuz, sevdiğimiz bir meslek. Babadan geliyor, babam da ressamdı. Aile boyu yıllardır Kayseri’de bu işi yapıyoruz" dedi.

Görenlerin tepkilerinin olumlu olduğunu ifade eden Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Ayşe Gürpınar ise; "Serbest ressam olarak çalışıyorum. Kendi atölyemde de öğrenciler yetiştiriyorum. Görülen bir şeyi aktarabilmek ve üzerine eğitim takviyesi yaptığınız zaman, zaman içerisinde bu yeteneğiniz gelişmeye başlıyor. Süre yaptığımız işe göre değişiyor. Olumlu tepkiler alıyoruz" şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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