Saadet Partisi İl Kongresine Davet

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, tüm Kayserilileri Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılımı ile yapılacak olan kongreye davet etti.

Saadet Partisi İl Kongresine Davet

Saadet Partisi’nin Kayseri 7. Olağan İl Kongresi 13 Nisan Pazar günü yapılacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ın da katılacağı kongre öncesi  Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun, Kayserililere seslenerek, kongreye davet etti. Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Değerli hemşerilerim, ben Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun. 13 Nisan Pazar günü saat 14'de Erciyes Kültür Merkezi'nde Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan'ın teşrifleriyle yapacağımız 7. Olağan İl Kongremizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız’ dedi. 

Haber Merkezi

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