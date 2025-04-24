Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları'ndan anlamlı 23 Nisan Kutlaması

Programda İl Kadın Kolları Başkanı Şehadet Özçelik, yaptığı basın açıklamasında, tüm çocukların savaşsız bir dünyada özgürce oyun oynayabileceği ve bayramlar kutlayabileceği bir dünya arzuladıklarını belirtti. Özçelik, “Çocuklar Yaşasın Diye, Vicdanlar Konuşmalı!" ifadesini kullanarak, şu önemli mesajları verdi:

"Bugün 23 Nisan. Milletimizin bağımsızlık ve egemenliğini çocuklara emanet ettiği kutlu bir gün. Ancak bugün, dünyanın bazı coğrafyalarında çocuklar ne oyun oynayabiliyor ne de güven içinde bir sabaha uyanabiliyor. Biz, Saadet Partisi olarak buradayız. Filistinli, Afrikalı, Arakanlı, Doğu Türkistanlı çocuklar için de buradayız. Çünkü biz inanıyoruz ki; 'Her çocuk yaşama hakkıyla doğar, her çocuk bayramı hak eder.'"

Özçelik, halkın vicdanını konuşturmak için meydanda bulunduklarını ifade ederek, "Yeni ve adil bir dünya mümkündür. Çocukların özgürce oynadığı, savaşsız bir dünya mümkündür. İsrafın değil, adaletin hüküm sürdüğü bir gelecek mümkündür" dedi.

"Bir çocuğun gülüşü, bir medeniyetin kalp atışıdır." diyen Özçelik, dünyanın dört bir yanındaki çocuklar için seslerini yükselttiklerini vurguladı:

"Bu 23 Nisan'da; bir çocuğun gözyaşını silebilirsek, bir annenin duasında yer bulabilirsek, biliyoruz ki bu topraklara umut ekiyoruz. Saadet Partisi olarak; Filistin’in çocuklarına, Gazze’nin enkazlarında bayram arayan evlatlarına, ses olmak için buradayız. Yaşasın Çocuklar, Yaşasın 23 Nisan!"

Bu şekilde, Saadet Partisi Kayseri Kadın Kolları, toplumsal vicdanı harekete geçirecek ve çocukların haklarını savunacak bir duruş sergiyle, 23 Nisan'ı anlamlı bir şekilde kutlamış oldu.