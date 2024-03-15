Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Coşkun: 'Önce kendi ortaklarına bir baksın sonra bizi yorumlasın'

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Temel Karamollaoğlu PKK'nın siyasi uzantı HDP ile ittifak masalarında otururken 'Yiter Gaari!'  demiş midir? sorusuna yanıt olarak konuşan Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun Bizi eleştirmeden önce kendi ortaklarına baksınlar.

Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Coşkun: 'Önce kendi ortaklarına bir baksın sonra bizi yorumlasın'

Sadece 2019 yerel seçimlerini kazanmak uğruna Abdullah Öcalan’dan medet umanlara, Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkaranlara bence dönüp konuşsun. Önce kendi ortaklarına bir baksın sonra bizi yorumlasın diyorum” dedi.
Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ Programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un Temel Karamollaoğlu PKK’nın siyasi uzantı HDP ile ittifak masalarında otururken ‘Yiter Gaari!’  demiş midir? sorusuna yanıt olarak konuşan Saadet Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Baki Coşkun; “PKK ile iş birliği yaptığımızı söylüyorsa bence önce dönsün kendi ortaklarına baksın. Bugün davulla zurnayla seyyar mahkemeler kurup sınırdan PKK’lıların geldiği günleri hatırlasınlar. Bizi eleştirmeden önce kendi ortaklarına baksınlar. Sadece 2019 yerel seçimlerini kazanmak uğruna Abdullah Öcalan’dan medet umanlara, Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkaranlara bence dönüp konuşsun. Önce kendi ortaklarına bir baksın sonra bizi yorumlasın diyorum” şeklinde konuştu.

1ha

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