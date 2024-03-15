Engelli genç kazara silahla kendini vurdu

Yakut Mahallesi'nde iddiaya göre silahla oynayan A.C.A. (25) isimli engelli şahıs tabancanın ateş almasıyla ağır yaralandı.

Engelli genç kazara silahla kendini vurdu

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi Elisevenler Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli olduğu kaydedilen A.C.A., babasına ait olduğu belirtilen silahla oynamaya başladı. Tabancanın kazara ateş almasıyla A.C.A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan zihinsel engelli genç sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

1ha

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