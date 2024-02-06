Sabah namazında eller asrın felaketi için semaya kalktı

Kayseri’de sabah namazında düzenlenen program ile vatandaşlar ve protokol, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

Hunat Camii’nde kılınan sabah namazına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen sabah namazı etkinliği ile depremde hayatını kaybedenleri andıklarını söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Bugün depremin yıl dönümü ve bu sabah tüm Türkiye’de bir hüzün vardı. Aynı zamanda deprem bölgesinde gerçekten büyük bir acı yaşamıştık. Adeta bir kıyametti. Kayseri’den de birçok insan yardım bölgesine koşmak için hareket halindeydi. Biz de geçen yıl bu saatlerde hareket halindeydik, deprem bölgesine ulaşmak üzereydik. Bugün orada kaybettiğimiz canlarımızı anmak ve onlara dua etmek için bütün Kayseri camilere koştu. Bugün biz de sabah namazında bir programla hemşehrilerimizi, vefat eden canlarımızı andık. Gerçekten zor günlerdi ancak Kayseri için söyleyeyim; Kayseri yağmur oldu ve adeta deprem bölgesine yağdı. Bütün Kayseri deprem bölgesi ile uyandı, orayla yattı. Ekmeğini paylaştı, onları burada misafir etti. Gerçekten Kayseri’nin bu yardımseverliği, birlik ve beraberliği çok önemli oldu. Yine bugün Kayseri’de hem deprem bölgesinde kaybettiklerimizi anmak, hem onlara tekrardan neler yapabileceğimizi paylaşmak için insanlar dünden beri bir koşturma içerisindeler. Ben Allah memleketimize bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “1 sene önce saat 04.17 itibariyle yaşamış olduğumuz deprem sonrası vefat eden 50 bin canımıza Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Mevlam sabırlar versin diyoruz. Onları anıyoruz ve dua ediyoruz. İnşallah hocalarımızın burada ifade ettikleri gibi, Peygamberimizin müjdesinde olduğu gibi onlar şehit olarak gitmişlerdir. Bizler için de şefaatçi olmalarını temenni ediyoruz. Bizlerin de bu süreçte Kayseri olarak üzerimize düşenden fazlasını yaparak adeta Mevlamın lütfuyla bir rahmet vesilesi olup her türlü imkanları seferber etti ve Kayseri kendisinden şanına yakışır şekli ile söz ettirdi. Bütün imkanları seferber etti. Milletin devleti ile buluştuğu, dayanıştığı, tüm kurum ve kuruluşlarımızla el ele vermek sureti ile o yaraları sarma yönünde irade gösterdik ve üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik. Allah bizi bir daha bu tablo ile karşı karşıya getirmesin diye dua ve temenni ediyoruz. Malumunuz bugün Miraç Kandili’ne de denk geldi. Burada hocalarımız sağ olsun dualarla hatimlerle kardeşlerimizi anarken, aynı zamanda bu kandil sabahında kandili idrak etmenin anlayışı içerisinde Allah’a sığındık. Burada tabii belediye olarak hem vatandaşlara bir ikramda bulunmak hem de dualarını almak amacıyla onların bizlere vermiş olduğu fırsatı ve imkanı hizmet olarak sunmaya gayret ediyoruz. Çorbamızla, simidimizle vatandaşlarımıza ikramda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılınan sabah namazının ardından vatandaşlar ve protokol üyeleri 6 Şubat’ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Namaz çıkışında ise vatandaşlara Miraç Kandili dolayısıyla çorba ve simit dağıtıldı.