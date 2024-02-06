Lübnan'dan siyonist rejime füzeli saldırı
Lübnan'ın güneyinden siyonist rejimin kuzeyine 8 roket fırlatıldığı bildirildi.
Siyonist rejim kaynaklı "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Lübnan'dan yapılan roketli saldırının ardından sınıra yakın kuzeydeki Yukarı Celil bölgesinde sirenler çaldı.
8 roket fırlatıldığı ve roketlerin atıldığı Lübnan'daki noktalara topçu ateşiyle karşılık verildiği iddia edildi.
Hizbullah'tan ise olaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.Kaynak:Doğru haber
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