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Şaban Çopuroğlu, Kayseri Serbest Bölge Sanayicileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Serbest Bölge'deki sanayicilerle bir araya gelerek, bölgedeki ekonomik ve ticari sorunları dinledi.

Şaban Çopuroğlu, Kayseri Serbest Bölge Sanayicileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi
Kayseri GündemEditör

Çopuroğlu, sanayicilerin taleplerini ve şikayetlerini dikkatle not alırken, özellikle bölge içi satışlardan alınan kurumlar vergisi ile ilgili bir düzenleme talep edildiğini öğrendi.

Sanayicilerle her fırsatta istişarelerde bulunmaya özen gösteren Çopuroğlu, bu talepleri ilgili bakanlıklar nezdinde ileteceğini belirtti. Ayrıca, görüşmelerde iş insanlarını da Ankara'ya davet edeceğini ifade etti. Kayseri'nin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla her zaman sanayicilerin yanlarında olacağını vurgulayan Çopuroğlu, Kayseri'yi ilgilendiren talepleri ilgili kurumlara iletmeye devam edeceğini söyledi.

Çopuroğlu'nun sanayicilerle gerçekleştirdiği bu buluşma, Kayseri'nin serbest bölgesindeki ticari ortamın iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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